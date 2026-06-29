Yer: Kasımpaşa! Tacize linç girişimi! Öldüresiye dövüp bıçakladılar!

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 11:27

İstanbul Beyoğlu'na bağlı Kasımpaşa'da sabah saatlerinde infial yaratan bir şiddet olayı meydana geldi. Camiikebir Mahallesi'nde yaşanan olayda, 15 yaşındaki kız çocuğu N.T.G.'nin, 60 yaşındaki Erol Ş. tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. İddia üzerine bir araya gelen aile üyeleri, sokak ortasında yakaladıkları şüpheliye adeta kabusu yaşattı.

Sokak Ortasında Duba ve Bıçaklı İnfaz Girişimi

Taciz iddiasını duyan anne Zeliha Z. (29), kızın amcası Mehmet G. (29) ve annenin eski eşi Serkan A. (24), sokakta karşılaştıkları Erol Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen aile üyeleri, 60 yaşındaki adama tekme ve yumruklarla saldırdı. Öfkeli grup, yol kenarında bulunan plastik trafik dubasıyla yaşlı adamın başına defalarca vururken, saldırı esnasında çekilen ekmek bıçağıyla Erol Ş. kalça ve baldırından 3 yerinden bıçaklandı.

Bilinci Kapalı Halde Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı dehşet anlarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan ve bilinci kapanan Erol Ş., ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 ağır bıçak darbesi alan adamın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Adliyeye Sevk Edilen Anne, Amca ve Eski Eş Tutuklandı

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, darp ve bıçaklama olayına karışan anne Zeliha Z., amca Mehmet G. ve eski eş Serkan A.'yı kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şüphelinin dubayla darbedildiği ve bıçaklandığı anlar tüm çıplaklığıyla yer aldı.