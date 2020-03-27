Müge Anlı, Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetine isyan etti! Zehra Topdağ yengesini cinsel ilişkiye girerken mi gördü? 27.03.2020 22:10

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 27 Mart 2020 Cuma canlı yayınında; Müge Anlı, Türkiye'nin merak ettiği 6 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetinde son durum nedir? Akrabaları ile aynı avluya bakan bir evde yaşayan minik Zehra neden öldürüldü? Çuvalın içinde boğulmuş bir halde evlerinin avlusunda bulunan Zehra Topdağ'ın katili kim? Müge Anlı, Zehra Topdağ'ın akrabalarına canlı yayında; kimin sapık olduğunu veya paraya ihtiyacı olduğunu Jandarma'ya giderek açıklamaları gerektiğini söyledi. İşte Zehra Topdağ cinayetinde 27 Mart Cuma günü yaşananlar...