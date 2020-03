İlk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Antartika haricinde tüm kıtaları adeta esir alan yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü 'küresel salgın' olarak ilan ederek virüs merkezinin Çin'den sonra Avrupa olduğunu duyurdu.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken hainlikten vazgeçmeyen FETÖ'cüler bu sefer de koronavirüs üzerinden Türkiye'ye saldırmaya başladı. ABD'deki Rıza Sarraf kumpas davasına sahte delil göndermekten hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li eski vekil Erdemir sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'yi koronavirüsü Çin'e bulaştırmakla suçladı.

Erdemir'in bu açıklamaları büyük tepki görürken bazı kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan CHP'liler söz konusu yalanı desteklediler.

ŞAKA DEĞİL GERÇEK!

Akşam gazetesi köşe yazarı Ahmet Kekeç, söz konusu FETÖ'cü Aykan Erdemir'i köşesine taşıdı. Erdemir'in geçmiş faaliyetlerine de değinen Kekeç, "En son, Türkiye'de görev yapmış Amerikan Büyükelçisi ve Konsoloslarının hazırladığı (ve mektup olarak Ankara'ya gönderilmiş) bildiride imzası vardı. CHP'nin Amerikan Büyükelçiliği'ne yolladığı şekva mektubunda da imzası bulunuyordu... İşte bu Aykan Erdemir geçenlerde ne yazdı, biliyor musunuz? Koronavirüsü Türkiye üretip Çin'e bulaştırmış... Hayır, şaka değil... Ciddi ciddi bunu yazdı. Binlerce, hatta on binlerce destekçi buldu. Ki, hepsi de Atatürk kalpaklıydı!" ifadelerini kullandı.

İşte Kekeç'in köşe yazısından ilgili bölüm:

CHP'liymiş gibi yapanların sembol ismi, Aykan Erdemir...

O da bir akademisyen.

Şu an Amerika'da yaşıyor.

Firari...

Hakkında (Halkbank'la ilgili sahte murakıp raporunu birinci elden New York Bölge Mahkemesi'ne götürdüğü gerekçesiyle) yakalama kararı bulunuyor.

Türkiye'ye gelemediği için, iki yıl kadar önce bütün mal varlığına el konuldu.

Bir dönem CHP Bursa milletvekili olarak parlamentoda bulunmuştu. FETÖ'nün CHP'ye çaktığı "mutemet" elemanlardan biri...

Bir FETÖ mizanseni olan ayakkabı kutularıyla Meclis kürsüsünde poz veren ve ayakkabı kutularından çıkardığı sahte Euro'ları havaya saçan milletvekilidir.

Duruşu, tavrı, sıtma görmemiş ses tonu ve "bıyıksızlığının" gizlediği görünmez badem bıyıklarıyla son derece gıcık ve tahammülfersa bir adamdır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika seyahatlerine refakat eden ve onu FETÖ'cülerle buluşturan mihmandardır aynı zamanda.

İcraatları bunlarla sınırlı değil...

Neredeyse bütün FETÖ organizasyonlarında ismine ve imzasına rastlayabilirsiniz.

Bütün "Türkiye aleyhtarı" faaliyetlerin ya yancısı, ya da organizatörüdür...

Makaleler yazıyor.

Konuşmalar yapıyor.

Bildirilere imza atıyor.

En son, Türkiye'de görev yapmış Amerikan Büyükelçisi ve Konsoloslarının hazırladığı (ve mektup olarak Ankara'ya gönderilmiş) bildiride imzası vardı. CHP'nin Amerikan Büyükelçiliği'ne yolladığı şekva mektubunda da imzası bulunuyordu...

İşte bu Aykan Erdemir geçenlerde ne yazdı, biliyor musunuz?

Koronavirüsü Türkiye üretip Çin'e bulaştırmış...

Hayır, şaka değil... Ciddi ciddi bunu yazdı.

Binlerce, hatta on binlerce destekçi buldu. Ki, hepsi de Atatürk kalpaklıydı!

ABD'YE SKANDAL BİR RAPOR HAZIRLAMIŞTI!

ABD'deki Türkiye'ye karşı kurulan kumpas davasında FETÖ'nün kuryeliğini yapan eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ile ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman'ın ABD'deki düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı (Foundation for Defense of Democracies-FDD) için ortaklaşa kaleme aldıkları raporda skandal ifadelere yer verilmişti. "Erdoğan'ın Rehine Diplomasisi-Türk Hapishanelerindeki Batı uyruklular" (Erdogan's Hostage Diplomacy-Western Nationals in Turkish Prisons) başlıklı yazıda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında akılalmaz iftira ve karalamalara yer verildi. Batı ülkeleriyle ilişkilerde istediğini almak için Türkiye'nin aralarında diplomatik misyonlar da dahil olmak üzere Batılı kurumlarda çalışan ya da Batılı ülkelerin pasaportlarına sahip olan 56 kişinin tutuklandığı iddia edilmişti.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE DE PARMAĞI VAR!

Türkiye'deki darbenin arkasındaki güç olarak anılmaktan gurur duyduğunu belirten İsrail merkezli FDD kurumunun Türkiye hakkındaki kara propaganda hamleleri, kirli ilişkileri de gün yüzüne çıkarmıştı. FDD'nin en dikkat çekici Türkiye uzmanı ise FETÖ'nün ABD'deki etkinliklerinde de bol bol boy gösteren eski CHP milletvekili Aykan Erdemir olmuştu. Yabancı basında Türkiye karşıtı yazılar kalem alan Erdemir, STV'nin ABD bürosu açılışına katılmış ve 15 Temmuz hakkında mesnetsiz iddialar ortaya atmıştı.