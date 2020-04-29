Bakan Koca ölüm oranlarını rakamlarıyla tek tek açıkladı: Asla gizli yapılamaz

29.04.2020 18:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, Türkiye'de Kovid-19 ölümlerinin daha fazla olduğuyla ilgili iddialara cevap verdi. Koca, bir önceki yılla 2020 arasındaki rakamlar karşılaştırarak, "Rakamların gizlenebilirliği mücadelede en önemli payı olan vatandaşlarımızdan asla gizli yapılamaz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, Türkiye'de Kovid-19 ölümlerinin daha fazla olduğuyla ilgili iddialara cevap verdi. Koca, bir önceki yılla 2020 arasındaki rakamlar karşılaştırarak, "Rakamların gizlenebilirliği mücadelede en önemli payı olan vatandaşlarımızdan asla gizli yapılamaz." dedi.



İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;

Özellikle gündem konusu olan ölümle ilgili son günlerde siyasetin maalesef konusu yapılmaya başlayan bir durum oldu. Burada her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği mücadelede en önemli payı olan vatandaşlarımızdan asla gizli yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbiri vatandaşla alamazsınız.



ARADAKİ FARK 2 BİN 303

O rapora imza atan gurur kaynağı olan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor musunuz? Sağlık Bakanlığı mı imza atıyor. 1 Ocak -29 Nisan ölüm sayısı 160 bin 888. 2020 için 163 bin 191. Aradaki fark 2 bin 303. Beklenen ölümden bahsetmiyorum. Nüfus artışı nedeniyle ortalama son 5 yılda 2.89 gibi artıştan bahsetmiyorum.



NEREDE BU HAYALİ ÖLÜMLER?

Peki, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden canlarımız 2 bin 992. Nerede bu hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim. Biz DSÖ'nün kodlamasıyla bütün dünyanın verdiği şekliyle pozitif olan vakaları bildiriyoruz. Şüpheli gördüğümüz hastalarımızı da asla tedaviden mahrum etmiyoruz. Filyasyonu uyguluyoruz. DSÖ 16 Nisan'a kadar bütün dünyaya PCR pozitif olan vakaların bildirilmesi şeklinde bir kod tanımlaması yapmıştı.



ÖLÜMLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYALIM

Ülkemiz için de PCR'ı yapılmamış vaka varsa şüpheli ise onu da pozitif bildirmiş oluruz. Pozitif olana vakaların PCR yapılmışsa bildirilmeli genel kural. DSÖ'ye bir yazı yazdık 'yanlış mı yapıyoruz' diye. 24 Nisan'da bize gelen yazı bununla ilgili bir sorun olmadığı şeklinde. Lütfen ölümler üzerinden siyaset yapmayalım. Çünkü bu mücadelenin herkesi kapsayacak şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum.

Yılı aylara, günlere bölerek sayıların verilmesi hiçbir şekilde doğru değil. 29 Nisan'a kadar ortalama yüzde 32 iken ilk 4 aydaki ölüm vakaların sayısı yüzde 34'lerde. Her ay eşit gitmiyor, bunu da bilelim.



