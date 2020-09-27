CHP'li Ünal Çeviköz vatana ihanet etti!

27.09.2020 23:12

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilere dair ahlaksızca bir propaganda yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Azerbaycan'a yapılan saldırı ve Türkiye'nin bu saldırı karşısındaki tutumu hakkında skandal açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki dostluğu sindiremeyen CHP'li Başkan Yardımcısı "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." açıklamasını yaptı.

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Rusya destekli Ermenistan saldırısına karşı kardeş ülke Azerbaycan'a yardım eden Türkiye'yi "Azerbaycan'a cihatçı taşımak" gibi bir alçak propagandayla teröre destek veriyormuş gibi suçlayan CHP'li Ünal Çeviköz, 2001 yılında DSP'li Bülent Ecevit'in Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti tarafından Azerbaycan'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanmıştı.