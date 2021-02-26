CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Türkiye'ye ABD üzerinden fezleke tehdidi

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörün siyasi ayağı HDP'li 9 milletvekili hakkında TBMM'ye sunulan 'Kobani fezlekeleri'yle ilgili skandal ifadeler kullandı. Yeni ABD yönetimi üzerinden hükümeti tehdit eden Tanrıkulu, "ABD'de değişen bir yönetim var. Bu yargılamaların sonu ağır olur. Bundan biz etkilenmeyiz, sorumlu hükümettir" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, televizyonda katıldığı bir programda, 9 HDP'li hakkında TBMM'ye sunulan fezlekeler ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.

AMERİKAN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU

HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıkacağını ifade eden Sezgin Tanrıkulu, açıklamalarının devamında Amerikan sözcülüğüne soyundu. Tanrıkulu, "Fezlekeler anayasa adalet karma komisyonuna geldiğinde CHP'nin tavrı ne olacak?" sorusuna da yanıt verdi. Tanrıkulu, "Bu ağır sonuçların bir parçası olmayız biz en azından olmamak için de çaba sarf ederiz. Bu yargıdan gelen bu belgelere dayanarak bir işlem yapmanın ben doğru olmadığına inanıyorum." dedi.





Türkiye'nin bu durumda ağır bedeller ödeyeceğini söyleyen Tanrıkulu, bu bedellerin sadece siyasal değil ekonomik de olacağını sözlerine ekledi.AKLI



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'lileri savunduğu konuşmasında Türkiye'ye şu sözlerle sopa salladı:





"Bu Türkiye'nin yararına değil. Bunun zararlarını Türkiye çok açık bir biçimde geçmişte gördü. En yakın 2016'da gördü. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla, nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığını gördü Türkiye. Bunun Türkiye'ye bir yararı yok. Türkiye'nin iç barışını hizmet etmez. Bu kayyum siyasetinden sonra, siyasi temsil bakımından insanların temsilinin engellenmesi, daha büyük siyasal sonuçlara yol açar. Aklı selim siyasetçiler bunu görürler.





EKONOMİK BAKIMDAN AĞIR SONUÇLAR YARATIR

Hele hele, ABD'de yeni gelişen siyasal eğilimler, Türkiye bakımından çok daha ağır sonuçlara yol açabilecek bir ortam yaratır. Ekonomi bakımından ağır sonuçlar yaratır. Bu sadece siyasal olmaz. Ekonomi bakımından da ağır sonuçları olur."

CHP içinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye en yakın isimlerin başında gelen Sezgin Tanrıkulu, terörist cenazelerine katılması ve teröristlere kabus olan SİHA'lara yönelik skandal sözleri ile biliniyor.