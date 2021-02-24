SON DAKİKA: 33 fezleke Meclis'e ulaştı! Başkan Erdoğan: Süreç aynen işleyecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" açıklaması yaptı.

Meclis Başkanlığı'na ulaşan fezlekeler arasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşen, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen hükmünün yer aldığı fezleke yok.



CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da fezlekesi henüz Meclise ulaşmamış durumda.



33 fezlekenin içinde Kobani soruşturması kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen HDP eş Başkanı Pervin Buldan başta olmak üzere 9 HDP'linin fezlekesi bulunuyor.

"SÜREÇ AYNEN İŞLEYECEKTİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin soru üzerine, "Süreç neyse aynen işleyecektir." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin Meclise geldiği hatırlatılarak, "HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri Meclise geldi. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı Meclise gelir. Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurula gelir. Genel Kurulda da hemen eller iner kalkar." ifadelerini kullandı.