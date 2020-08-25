CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten işçilere hakaret!

25.08.2020 11:46

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, düzenlediği bir yemekte haklarını isteyen işçilere hakaretle cevap verdi. İşçiler ise hakareti karşılıksız bırakmayıp duraklara afiş asarak CHP'li başkana cevap verdi. Sarıyer Belediyesi bir süredir işçilerin hem fazla mesailerini ödemiyor hem de sözleşmelerini yenilemiyor.

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, toplantıda "Üç tane çakal kendi çıkarı için ortalıkta dolaşıyor, bunların ağzından akan salyaları suratına vuracağımız tokatla bu işin bir şekilde önüne geçmek lazım." dedi.

İşçilere hakareti karşılıksız kalmadı. A Haber'e konuşan bir vatandaş "Çakallar kelimesi geçmesi çok rahatsız ediyor tabi. Belediye işçilerinin temsilcilerinin bu şekilde ifade kullanması çok doğru olmamıştır." ifadelerini kullandı.

ÖFKESİNİN SEBEBİ HAK ARAYIŞI

Şükrü Genç'in öfkesinin sebebi ise işçilerin hak arayışı. Sarıyer Belediyesi bir süredir işçilerin hem fazla mesailerini ödemiyor hem de sözleşmelerini yenilemiyor.