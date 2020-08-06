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    • 06.08.2020 23:42
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    'de li meclis üyesine 'li belediye çalışanları saldırdı

    ’de 'nin yönettiği 'nin Meclis Üyesi , meclis toplantısı sonrasında belediye personeli tarafından ya uğradı.

    AK Partili meclis üyesine CHP'nin maaşlı elemanlarından saldırı

    Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, Menemen Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı sonrasında saldırıya uğradı. Can, aldığı yumruk darbeleri sonrasında yere düşerken saldırganlardan şikayetçi oldu. Menemen Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Can'ın karakoldaki ifadesinde, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, şahıslardan birisinin Cumali A. olduğunu bildiğini fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini ifade ettiği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
    Haberler Güncel İzmir'de AK Partili meclis üyesine CHP'li belediye çalışanları saldırdı
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