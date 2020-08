'GÜNE SU OLMADAN BAŞLIYORUZ'

Her sabah uyandıklarında güne susuz başladıklarını ve bu durumun çok zor olduğunu dile getiren İnci Şenocak (63), bu sorununun bir an önce çözüme kavuşması için imza kampanyası başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ben 20 yıldır buraya gelip gidiyorum. 6 aydır da hem yazın hem de kışın oturuyorum. O zamanlar da su kesilirdi ama bu kadar değildi. Bu yıl çok kötü bir devir yaşıyoruz. Ne zaman sabah kalksak çeşmeden su akmıyor. Lavaboya girsek su akmıyor. Biz artık bu su sorununu kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Her yere su dolduruyoruz. Bir yandan koronavirüsle mücadele ediyoruz, suyun çok daha önemli olduğu bir zamandayız. Bu sorunu yaşamak hiç iyi bir şey değil. İZSU'ya şikayetlerimizi ulaştırmak için imza kampanyası başlattık. İmzalar attık ve imzalarımızı 15'inde ileteceğiz. İnşallah bu sene yaşadığımız sıkıntı son olur diye umuyoruz. Suyu tasarruflu kullanıyoruz ki çarşıdan aldığımız sebzeyi yıkarken kalan su lavabodan akıp gitmesine izin vermiyoruz. Su olmadığı için bahçemizi sulamak da zor oluyor. Bu sular ile bahçemizi suluyoruz. Suyu böyle kullandığımız halde bu kadar su sorunu yaşamak üzücü oluyor. Kurbanlar kesiliyor ve uzmanlar etlerin iyi yıkanması gerektiğini söylüyor. Koronavirüs için dikkat uyarısı yapılıyor. Sabah zaten hiç su olmuyor. İZSU yetkilileri bizlere insancıl olarak bu insanlar nasıl susuz yaşayabilir diyerek yürekten bakmalı. İZSU ile belediye birlik olarak bu sorunu çözebilirler. Sadece Çandarlı değil çevre illerimizde de sular kesiliyor. Sular kesildiğinde su taşıdığımız çeşme vardı o da kapandı. Evimizde su yedeklemezsek parayla su alıp onu kullanmak zorunda kalıyoruz"