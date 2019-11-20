CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine AK Partili vekillerden kınama: Genel Kurul millete meydan okunacak yer değildir! 20.11.2019 20:38

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüde konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı. Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı. Özkoç'a tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de milletvekillerinden geldi.