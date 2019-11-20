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  • 20.11.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 17:35

'li Özkoç'tan "haddini bildirin" skandalından sonra utanmaz savunma

, 'i hedef alarak, "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı. Özkoç'un bu skandal tutumuna Başkan Erdoğan dahil birçok isimden tepki geldi. Skandal sözler sonrası utanmadan kendisini savunmaya çalışan ve tepkilerden yırtmaya çalışan Özkoç, "Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz" diyerek ikiyüzlü tavrını ortaya koydu.

, dün akşam Genel Kurulu'nda, ile yaşadığı tartışmanın ardından, Başkan 'ın bugün kendisine yönelttiği eleştirilere, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek cevap verdi.



TEPKİLER ÇOĞALINCA "BAŞÖRTÜLÜ" MESAJ
Özkoç, skandal tutumuna tepkiler yükselince ikiyüzlü söylemlerle kendisini aklamaya çalıştı. Özkoç, yaptığı açıklamada "Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var, onu her zaman vermeye hazırız. Ama sizin de şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz; sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. Ne gerekiyorsa, ne yapmanız gerekiyorsa elinizden geleni yapın." dedi.

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