CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile yaşadığı tartışmanın ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kendisine yönelttiği eleştirilere, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek cevap verdi.







TEPKİLER ÇOĞALINCA "BAŞÖRTÜLÜ" MESAJ

Özkoç, skandal tutumuna tepkiler yükselince ikiyüzlü söylemlerle kendisini aklamaya çalıştı. Özkoç, yaptığı açıklamada "Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var, onu her zaman vermeye hazırız. Ama sizin de şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz; sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. Ne gerekiyorsa, ne yapmanız gerekiyorsa elinizden geleni yapın." dedi.