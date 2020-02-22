CHP’li Özkoç FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana! 22.02.2020 02:25

FETÖ’ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar ederek 15 Temmuz hain darbe girişimini tiyatro olarak niteleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ‘siyasi ayak’ propagandasına sarıldı. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özkoç, FETÖ imamı Yeter'e "korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslendiği görüldü.

FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar ederek 15 Temmuz hain darbe girişimini tiyatro olarak niteleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 'siyasi ayak' propagandasına sarıldı.

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıktı.