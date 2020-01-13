Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel tarafından Meclis'e araştırma önergesi verildi.

FETÖ'NÜN ASIL SİYASİ AYAĞI SİZSİNİZ!

Ancak FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını isteyenlerden Engin Özkoç'un yıllar önce FETÖ'cülerle olan bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, 13 Mart 2013'te sosyal medyada paylaştığı mesajda önergenin altında imzası bulunan Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle buluşmasını şu cümlelerle ihbar etmişti:

"Fethullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden beş vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı."

FETÖ İLE KİRLİ SİYASET!

Bu arada Barış Yarkadaş tarafından FETÖ'cülerle bir araya geldiği ihbar edilen isimlerden "ulusalcı" Gökhan Günaydın şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu ile birlikte çalıştığı ortaya çıktı.

Barış Yarkadaş'ın kendi partililerini ihbarından sonra dolaşıma sokulan bir fotoğrafta ise CHP'lilerin FETÖ'cülerle ABD buluşması kamuoyunda tartışılmıştı. Fotoğraflarda CHP'lilerin FETÖ'nün Beyaz Saray'a kadar sızan firari imamları Emre Çelik ve Mahmut Yeter verdikleri sıcak pozlar dikkati çekiyor.

CHP FETÖ'YE TESLİM OLDU DİYEN KAPI DIŞARI!

CHP'nin FETÖ'yle ilgili tutarsız davranışları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Yılmaz Ateş, "Partim FETÖ'ye teslim oldu" demiş, bu sözlerinin ardından partiden ihraç edilmişti.

FETÖ sözleri yüzünden partiden ihraç edilmek istenen bir diğer isim de CHP'li Sinan Aygün olmuştu. Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın FETÖ'cüler tarafından ikna edildiğini söylemişti. Aygün'ün bu açıklamalarının ardından parti disiplin kurulu kurulmuş, Aygün, kurulun kararını belemeden istifa etmişti.