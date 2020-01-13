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  • Son Güncelleme: 13.01.2020 15:38

"Siyasi ayak araştırılsın" önergesi veren 'un 'cülerle buluştuğu fotoğraflar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde "'nün siyasi ayağı araştırılsın" diye Meclis'e araştırma önergesi veren 'li isimlerden 'un yıllar önce FETÖ'cü hainlerle çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. 'de çekilen fotoğrafı ise 2013 yılında yine CHP'li isim 'ın ifşa etmesi dikkat çekmişti.

Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle buluştuğu fotoğraflar ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Grup Başkanvekilleri , ve tarafından Meclis'e araştırma önergesi verildi.

FETÖ'NÜN ASIL SİYASİ AYAĞI SİZSİNİZ!
Ancak FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını isteyenlerden Engin Özkoç'un yıllar önce FETÖ'cülerle olan bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Gazeteci , 13 Mart 2013'te sosyal medyada paylaştığı mesajda önergenin altında imzası bulunan Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle buluşmasını şu cümlelerle ihbar etmişti:

"'in davetlisi olarak 'ye giden beş vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı."

FETÖ İLE KİRLİ SİYASET!
Bu arada Barış Yarkadaş tarafından FETÖ'cülerle bir araya geldiği ihbar edilen isimlerden "ulusalcı" şu anda 'nde ile birlikte çalıştığı ortaya çıktı.

Barış Yarkadaş'ın kendi partililerini ihbarından sonra dolaşıma sokulan bir fotoğrafta ise CHP'lilerin FETÖ'cülerle ABD buluşması kamuoyunda tartışılmıştı. Fotoğraflarda CHP'lilerin FETÖ'nün Beyaz Saray'a kadar sızan firari imamları Emre Çelik ve Mahmut Yeter verdikleri sıcak pozlar dikkati çekiyor.

CHP FETÖ'YE TESLİM OLDU DİYEN KAPI DIŞARI!
CHP'nin FETÖ'yle ilgili tutarsız davranışları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Yılmaz Ateş, "Partim FETÖ'ye teslim oldu" demiş, bu sözlerinin ardından partiden ihraç edilmişti.

FETÖ sözleri yüzünden partiden ihraç edilmek istenen bir diğer isim de CHP'li olmuştu. Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı 'ın FETÖ'cüler tarafından ikna edildiğini söylemişti. Aygün'ün bu açıklamalarının ardından parti disiplin kurulu kurulmuş, Aygün, kurulun kararını belemeden istifa etmişti.

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