CANLI YAYIN
DÜNYA KUPASI
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Samsun'da kediye tekme atan şüpheli yakalandı
Samsun'da kediye tekme atan şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 11:40
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Samsun İlkadım'da mahalle esnafının baktığı kediye kaldırımda tekme atan ve tepki çeken şahsın kimliği belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı.
SONRAKİ HABER
Bakan Gürlek'ten Ahbap açıklaması: ''Her kuruşun hesabı verilmeli''
Hasan Demir
Takvim.com.tr
Haber
Bunlar da Var
07:40
15 Temmuz şehitleri için 81 ildeki 90 bin camide eş zamanlı sela okundu
16.07.2026
Perşembe
01:16
Sakarya'da hafif ticari araç ve iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
16.07.2026
Perşembe
02:51
Var Mısın Yok Musun'da "hamsi" tartışması: Alican'ın yemek hesabı stüdyoyu kahkahaya boğdu
16.07.2026
Perşembe
01:47
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
15.07.2026
Çarşamba
CANLI YAYIN