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Samsun'da kediye tekme atan şüpheli yakalandı

Samsun'da kediye tekme atan şüpheli yakalandı

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Samsun İlkadım'da mahalle esnafının baktığı kediye kaldırımda tekme atan ve tepki çeken şahsın kimliği belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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