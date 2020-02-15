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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 08:21

Son dakika: , kumpasında da ’nün yanında yer almış! İddianamede çarpıcı detaylar

Son dakika haberi... Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 'nün, Başkanı ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat MİT kumpası iddianamesinde ilginç detaylar yer alıyor. İddianamede; ’li Belediye Başkanı ’ın, Bolu Milletvekili olduğu dönemde, 19 Eylül 2011 tarihinde; Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na MİT görevlileri Hakan Fidan ve MİT Eski hakkında şikâyet dilekçesi verdiği, bu dilekçenin Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğine dikkat çekiliyor.

CHP, MİT kumpasında da FETÖ’nün yanında yer almış!

İddianamede; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'in, 16 Ocak 2012 tarihinde 2011/1402 nolu soruşturmanın 'ın şikâyet dilekçesi ile 'ın şikâyet dilekçesinin aynı konu ve şüphelilerle ilgili olduklarından iddiasıyla birleştirilmelerine karar verildiği, soruşturmanın 2011/1109 soruşturma numaralı evrakı üzerinden devam edildiğine dikkat çekildi.

7 ŞUBAT 2012 TARİHİNDE GÖZALTI KARARI ALINDI, 2 GÜN SONRA TANJU ÖZCAN'IN DİLEKÇESİ BİRLEŞTİRİLDİ
soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen Savcısı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012 tarihinde Müsteşarı , eski Müsteşar Emre Taner ve eski ve İstihbarat çalışanları Yaşar Hakan Yıldırım, Hüseyin Emre Kuzuoğlu'nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.



Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın gözaltı kararından iki gün sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve aralarında Tanju Özcan'ın da bulunduğu 22 kişinin dilekçesini birleştirdi.

İddianamede; "9 Şubat 2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'in imzasıyla 22 şahsın dilekçesi, Alp Kağan Polatkan ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan tarafından verilen dilekçeye konu soruşturmaların birleştirilmesine karar verilmiş olup, soruşturmaya 2011/1109 soruşturma numaralı evrak üzerinden devam olunmasına karar verilmiştir" deniliyor.



TANJU ÖZCAN DOSYANIN TARAFI DEĞİL
İddianamede; soruşturmayı yapan Sadrettin Sarıkaya'nın "bir kısım devlet görevlileriyle ilgili gizli tanıklar ve soruşturma şüphelisi 4 MİT haber elemanın önemli beyanları" şeklinde iddiasıyla kumpas soruşturmanın başlatıldığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ise "Oslo görüşmeleri" iddiasıyla başlatıldığı, Ankara'da yürütülen soruşturmada, şikayetçilerden 2 kişinin şikayetinden feragat ettiği ve Özcan'ın ise dosyanın tarafı olmadığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

İddianamede; 25 Haziran 2013 tarihinde Tanju Özcan'ın dosyanın tarafı olmadığına karar verildiğine dikkat çekildi.

KENAN KIRAN/SABAH

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