Esra Erol, canlı yayında DNA sonucunu açıkladı. Hem fiziksel hem de cinsel tacize uğradığını söyleyen Nurten Hanım'ın 4 aylık bebeğinin babası kim? 20 yıllık evli olan ve eşine ihanet ettiğini itiraf eden Akın Bey'in eşi Çiğdem Hanım, "Eşim beni Nurten Üzümcü ile aldattı! Doğan çocuktan DNA testi istiyorum" sözleriyle herkesi şoke etmişti. Yaşanılan bu gelişmelerin ardından yapılan DNA testi sonucunu Esra Erol bugün (21.02.2020) canlı yayında açıkladı. İşte Nurten hanımın bebeğinin babası...
Esra Erol canlı yayında DNA testi sonucunu açıkladı! Cinsel tacize uğrayan Nurten'in bebeğinin babası Akın mı?21.02.2020 19:35
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