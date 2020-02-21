Haberler Video Haber Videoları Esra Erol canlı yayında DNA testi sonucunu açıkladı! Cinsel tacize uğrayan Nurten'in bebeğinin babası Akın mı?
Esra Erol canlı yayında DNA testi sonucunu açıkladı! Cinsel tacize uğrayan Nurten'in bebeğinin babası Akın mı?

Esra Erol canlı yayında DNA testi sonucunu açıkladı! Cinsel tacize uğrayan Nurten'in bebeğinin babası Akın mı?

21.02.2020 19:35

Esra Erol, canlı yayında DNA sonucunu açıkladı. Hem fiziksel hem de cinsel tacize uğradığını söyleyen Nurten Hanım'ın 4 aylık bebeğinin babası kim? 20 yıllık evli olan ve eşine ihanet ettiğini itiraf eden Akın Bey'in eşi Çiğdem Hanım, "Eşim beni Nurten Üzümcü ile aldattı! Doğan çocuktan DNA testi istiyorum" sözleriyle herkesi şoke etmişti. Yaşanılan bu gelişmelerin ardından yapılan DNA testi sonucunu Esra Erol bugün (21.02.2020) canlı yayında açıkladı. İşte Nurten hanımın bebeğinin babası...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları