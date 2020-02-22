Bağdat Caddesi'nde feci kaza kamerada: 1 kişi ağır yaralandı 22.02.2020 06:37

Kadıköy'ün ünlü caddesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yol kenarındaki kaldırımda bulunan bankta oturan iki kişiye çarptı ve metrelerce sürüklendikten sonra sokaktan caddeye çıkmak isteyen bir otomobile yandan çarparak durabildi.