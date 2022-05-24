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CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni gelişme!

CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni gelişme!
24.05.2022 11:03

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Geçtiğimiz günlerde CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet baskını yapılmış ve onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın ardından bir rüşvet çarkı da Maltepe Belediyesi'nde çıktı. Aralarında CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 19 kişi paketlendi. 19 kişi için savcılık 4 gün ek gözaltı kararı aldı. İşte rüşvet çarkında son detaylar.

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Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 18 şüpheliye yönelik 'Örgüt olarak rüşvet almak, vermek' 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.

3 KİŞİ DAHA GÖZLATINA ALINDI


İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesinde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

SAVCILIKTAN EK GÖZALTI KARARI
Emniyette ifadeleri süren 21 şüpheliden biri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

19 şüpheli ise bugün gözaltı sürelerinin dolmasıyla birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, adliyeye getirilen şüpheliler hakkında 4 gün daha ek gözaltı karar verdi. Emniyete geri götürülen şüphelilerin gözaltı sürelerinin bitmesinden sonra yeniden adliyeye getirilmesi bekleniyor.

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