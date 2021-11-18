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CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünden bugüne ‘başörtü’ çelişkisi | Video izle

CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünden bugüne ‘başörtü’ çelişkisi | Video izle
18.11.2021 23:11
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında 'helalleşme yolculuğu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz" sorusuna, "Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz" diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, vekil olduğu dönemde CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı 'iptal başvurusu' ve geçmişteki çıkışlarıyla çelişti. İşte CHP Genel Başkanı'nın 'başörtü' ikiyüzlülüğünün tüm detayları...

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