Haberler Haber Videoları Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na canlı yayında veto

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na canlı yayında veto

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na canlı yayında veto
19.11.2021 00:00 - Son Güncelleme: 19.11.2021 00:07
Ana Sayfa 04:35
Ankara'da doğalgaz patlaması!
Ana Sayfa 00:31
Bağcılarda defalarca ATM’ye...
Ana Sayfa 00:56
Teşkilat 23. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:06
İran sınırında dolunay hayran...
Ana Sayfa 00:11
Hadise dans ettiği anları...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden birçok ile...
Ana Sayfa 03:43
Seda Sayan, Ata Çağlayan ile...
Ana Sayfa 00:41
CHP'li belediyede tecavüz...
Ana Sayfa 01:04
Başak Cengiz'in otopsi raporu...
Ana Sayfa 01:01
Okul için bağışlanan paraları...
Ana Sayfa 03:49
GSS'de geri sayım başlarken...
Ana Sayfa 02:07
Elektrik faturaları düşecek!

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemek için her fırsatta "Belediye Başkanları görevine devam etmeli" mesajı veriyor. Kılıçdaroğlu 'helalleşme' çıkışıyla kendince gündemi değiştirmeye çalışırken yine "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu" sorusuyla karşı karşıya kaldı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını doğru bulmadığını belirterek, "Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz" ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
SON DAKİKA