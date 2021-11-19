Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na canlı yayında veto

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemek için her fırsatta "Belediye Başkanları görevine devam etmeli" mesajı veriyor. Kılıçdaroğlu 'helalleşme' çıkışıyla kendince gündemi değiştirmeye çalışırken yine "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu" sorusuyla karşı karşıya kaldı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını doğru bulmadığını belirterek, "Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz" ifadelerini kullandı.