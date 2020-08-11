CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden akmayan suya ikinci zam

11.08.2020 12:54

Şehrin birçok noktasına su veremeyen ve vatandaşları denizden su taşımak zorunda bırakan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi suya bir kez daha zam yaptı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayından aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyesi Erhan Çalışkan, canlı yayında perde arkasını anlattı. Çalışkan, "Zam yaptık demiyorlar tarifede düzeltme yaptık diyorlar. Bunun adı zam. İkisini topladığımızda cepten çıkan yüzde 38,1 zam yapıldı" dedi.

Şehrin birçok noktasına su veremeyen ve vatandaşları denizden su taşımak zorunda bırakan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi suya bir kez daha zam yaptı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, canlı yayından aktardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyesi Erhan Çalışkan, canlı yayında perde arkasını anlattı.

CEPTEN ÇIKAN YÜZDE 38,1 ZAM

Çalşıkan, "Halkçı olduğunu ifade eden 21 senedir bu kenti yönetenler şöyle bir karar aldılar yüzde 15, 1 Ocak'ta zam yaptık, yüzde 11,7'de şimdi zam yaptık demiyorlar tarifede düzeltme yaptık diyorlar. Bunun adı zam. İkisini topladığımızda cepten çıkan yüzde 38,1 zam yapıldı." ifadelerini kullandı.



*İzmir en pahalı suda İstanbul ve Ankara'yı geride bıraktı.