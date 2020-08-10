"Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi rehin almıştır"

10.08.2020 13:17

CHP’de “Muharrem İnce parti kuracak” iddiaları sonrası kılıçlar çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yandaşları olarak parti ikiye bölünürken, Kılıçdaroğlu’nun A Takımını belirlemesinin ardından krizin daha da büyüyeceği öngörülüyor. A Haber’de İrem Sansak’ın konuğu olan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Gazeteci-Yazar Avni Özgürel ve Doç. Dr. Enes Bayraklı, CHP’deki gelişmeleri canlı yayında yorumladı.

"İNCE'NİN AYRILMASI ÖNEMLİ BİR OLAY"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca: Muharrem Bey'in Perşembe günü ne açıklayacağından haberim yok. Ama mutlaka önemli şeyler açıklayacaktır. Özellikle seçim gecesinden başlayarak önemli şeyler açıklayacağını söylüyor. O gece nasıl yalnız bırakıldığını ben de medyadan takip ettim. Bana göre iyi kulak vermek lazım. Ama benim öngörüm ve net kanaatim şu; CHP'den Muharrem İnce'nin ayrılması önemli bir olaydır, önemli bir kopuş sağlayacaktır. CHP'nin tabanında gerçek CHP'lilerde Muharrem İnce'nin bir karşılığı vardır. Bunları izleyip zamanla göreceğiz.

"CHP BİR TAKIM DENGELER ÜZERİNDE"

Gazeteci-Yazar Avni Özgürel: CHP'de Sayın Kaftancıoğlu ve partinin diğer organlarının başındaki insanlar, hatta İBB Başkanı doğrudan doğruya ya da İstanbul milletvekilleri, İstanbul teşkilatı arasında ilk defa olmuyor bu tür gerilimler. O yüzde bir doku uyumsuzluğu var adeta. O nedenle yeni ortaya çıkmış bir tablodan söz etmiyoruz. Ama şurası bir gerçek ki, bütün bu gerilimlere rağmen Kaftancıoğlu görevinde kalıyor. Görüyoruz ki son dönemde CHP bir takım dengeler üzerinde, yani nasıl Millet İttifakının bileşenleri bariz değilse, CHP'nin il yönetiminde de böyle bir bileşim var. O bileşimler biraz da kendi başına hareket etmekte biraz rahatlık, özgürlük içerisindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar görevlerinde değişiklik olmuyor. Onun için bunun evveline ilişkin bir pazarlığının, hesabının yapılmış olduğunu düşünmekte fayda var.