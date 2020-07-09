CHP'li İBB'nin Şile'deki su skandalının mağdurları yaşadıklarını A Haber'e anlattı!

09.07.2020 00:26

Şile'deki su skandalını ekranlara getiren A Haber, trollerin hedefi oldu. Organize saldırının ardından A Haber, olayın tanıklarına bir kez daha mikrofon uzattı. CHP'li İBB'nin su skandalıyla karşı karşıya kalan çift yaşadıklarını anlattı. Şile'de susuz kalan ev sahibi, "4 gün susuzluk çektik. Twiter'dan her birine yazdık suyumuz yok diye, İSKİ'de de kayıtlarımız var. Evimize su geldiğinde yapacağımız ilk şey çamaşırlarımızı yıkamak. Çünkü insan içine çıkıyoruz. Zaten basınç düşüklüğü sebebiyle suların olmadığını kabul etmişlerdi." ifadelerini kullandı.

A Haber CHP'li İBB'ye bağlı Şile'de susuz kalan vatandaşın sesi oldu.

Gerçeklerin ortaya çıkması üzerine hazımsızlık yaşayanlar, trol hesaplarla sosyal medyada saldırıya geçti. 4 gündür suların akmadığı evin sahibi yaşadıklarını yine A Haber'e anlattı.

"İSKİ'DE DE KAYITLARIMIZ VAR"

Şile'de susuz kalan ev sahibi, "4 gün susuzluk çektik. Twiter'dan her birine yazdık suyumuz yok diye, İSKİ'de de kayıtlarımız var. Evimize su geldiğinde yapacağımız ilk şey çamaşırlarımızı yıkamak. Çünkü insan içine çıkıyoruz. Zaten basınç düşüklüğü sebebiyle suların olmadığını kabul etmişlerdi." şeklinde konuştu.