İşte çarpıtılmak istenen Şile haberi gerçeği! Organize kötülük bir kez daha devrede

08.07.2020 23:19

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şile’deki susuzluk skandalını ekranlara getiren A Haber, sosyal medya trollerinin hedefi oldu. İşte çarpıtılmak istenen Şile haberi gerçeği!

CHP'li İBB Şile'ye su verilemediğini açıklamış, hatta ilçeye tankerle su desteğinde bulunmuştu. Mahalle muhtarı tankerle su dağıtılan anları görüntülemiş, sorunun suyun tamamen kesilmesinden değil, İSKİ'nin basıncı ayarlayamamasından kaynaklandığı belirtilmişti. A Haber ekibi bunun üzerine belirli aralıklarla su verilen ilçede vatandaşlarla röportaj yapmıştı.

A Haber gerçekleştirdiği röportajlardan birinde hem 90'lı yıllarda hem de bugün su tankerinin önünde kuyrukta bekleyen bir Şile sakininin evine konuk oldu. Röportaj anında çamaşır makinesinin çalıştığı kameraya yansıdı. Çünkü gün içinde su gelir gelmez vatandaşlar ivedilikle ihtiyaçlarını karşılıyordu. İşte çarpıtılmak istenen Şile haberi gerçeği!...



