Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İşte alarm veren iller

08.07.2020 20:52

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.. Koca son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da görüldüğünü açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (KovidKovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarında satır başları;

Dünyada geçen hafta sadece 400 binden fazla insana korona tanısı kondu. Sizden şu anda 12 milyon vaka olduğunu, 550 bine yakın can kaybının olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. İlk can kaybımızı açıkladığımız acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Hastalığa yol açan virüs solunum yoluyla buluşmaktadır. Maske dünyada en önemli tedbirdir.

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Bu yaptırımlar devam etmektedir. Kabul edelim ki mücadlenin uzunluğu dünyada olduğu gibi bizde de rehabete yol açtı. Yeni vaka sayılarımız bin seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, G.Antep. vaka sayıları yüksektir. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler Sonbahar için karamsar. Koronavirüsle mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım.

YENİ VAKALAR

Dün yeni vaka sayımız bin 53'tü. Aralarından belki bilincini kaybeden olacak. Hastalığın bulaşmasını kurallara karşı koyarsak önleyebiliyoruz.

Hastalığın yayılma ortamları nişan törenleri, asker uğurlamaları, sahiller, plajlar, toplu taşımalar. Filyasyon çalışmalarında yeni vakaların çoğu zaman sebebinin düğünler olduğunu gördük.

ASKER UĞURLAMALARI

8 ilimizde asker uğurlaması yasaklanmıştır. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir.

Hastalığa yol açan virüs, solunum yoluyla bulaşmaktadır. Maske tüm dünyada kabul gören önemli bir tedbirdir. Yakın mesafede maske tek başına yetersizdir. Mesafe kuralı da tartışılmaz tedbirdir. El temizliği ise olmazsa olmaz bir kuraldır.

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

En çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da görüldü. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, sırasıyla, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

PİK RAPORLARI

İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada piki yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya.

KURBAN BAYRAMINDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.

OKULLARIN AÇILMASI

31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir. Maskeyle okula gidilmesini öneriyoruz ancak devamında çocuklar sıralarında oturduğu durumda maske takmak zorunlu olsun istemiyoruz.

AŞI ÇALIŞMALARI

Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz.

KAMUDA VARDİYA SİSTEMİ

Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok.

İLACI ARTIK TÜRKİYE'DE 4 FİRMA ÜRETECEK

Erken dönemde bu ilacın kullanımının daha faydalı olduğunu biliyoruz. Bu ilacın kullanımı da her geçen gün artmakta. Antiviral ilaçlara göre de daha pahalı bir ilaç. Bu ilacın sentezi ve imalatı 4 firma tarafından müracaat edilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de ruhsat süreçleri de bitmiş olacak. Yani biz favibilabir ilacını artık Türkiye'de uluslararası boyutuyla gerektiğinde satabilecek olan kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacın hem Türkiye'de hammaddesini sentezleyerek hem de yurt dışından hammaddesini getirip üreterek 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağınız. Bunu şimdiden müjdelemek istiyorum.