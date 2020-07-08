



"FOTOĞRAFTA BEN DE VARIM, 2016'DA BU KÖYDE YAŞAMIYORDUM"

2017 yılında Şile Alacalı Köyü'ne damat olarak geldiğini ifade eden Mustafa Baki ise, "Bu fotoğraf 5 Temmuz günü çekildi. Bu gördüğünüz de benim zaten. Ben de su aldım o gün.

Bu eski olamaz. 3 gün önce çekildi. İşte bu da benim. 5 Temmuz 2020'de çekildi. Bu fotoğraf için 2016 diyorlar ama ben 2017'de bu köye damat geldim. Bu fotoğraf 2020'de çekildi. 2016'da ben bu köyde yoktum. Burada yaşamıyordum. 2017'de damat olarak geldim" ifadelerini kullandı.

