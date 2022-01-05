CHP'li İBB, Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan çukurları toprakla kapatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftlarının doldurulması işlemine devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre, İBB yönetimi; Sancaktepe Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı İnşaat Alanı'na kamyonlar gönderdi. Kamyonlar; metro hattı için açılan çukurları toprakla doldurmaya devam etti.

GÖKSU: CHP'NİN MİSYONU MİLLETE HİZMET DEĞİL İSTİKAMET BELİRLEMEK

İBB yönetimi tarafından hafriyatla doldurulmaya devam eden metro hattındaki kapatma çalışmalarına İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "İşte CHP'li İBB çalışıyor. Metro hattının inşaatını kapatıyor. CHP'nin bu ülkedeki misyonu millete hizmet değil, millete istikamet belirlemek" dedi.





ÖZDEMİR: "İBB YÖNETİMİ 'MİLLETİN KAYNAKLARINI' ÇÖPE ATTI"

İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir: "İBB kime çalışıyor! Özkaynaklarla yapılacak şekilde ihale edilmiş olan Yenidoğan - Cumhuriyet - Emek Metrosu 'dış borçlanma' bahanesiyle iptal edildi! İptal etmekle kalmayan İBB yönetimi 'özkaynakla' yapılan imalatı bugün de doldurarak 'milletin kaynaklarını' çöpe attı"





BATUR: "CHP'Lİ İBB ÇALIŞIYOR!"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı M. Ejder Batur: "Yer: Sancaktepe (Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı İnşaat Alanı) Tarih: 5 Ocak 2022 CHP'li İBB çalışıyor! AK Parti döneminde açtığımız metro tünel ve şaftlarını hafriyat kamyonlarıyla doldurmaya devam!"



KAYNAR: BARİ VAR OLANI MUHAFAZA ETSELER

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Muhammed Kaynar ise "Mevcut İBB yönetiminden yeni bir hizmet beklemek zaten beyhude. Bari var olanı muhafaza etseler veya en azından zarar vermeseler" diyerek tepki gösterdi.





İBB'nin AK Parti döneminde 2017 yılında öz kaynak projesi olarak onaylanan ve yapımına başlanan Hastane-Taşdelen- Yenidoğan metro projesini, 2021 yılı yatırım programından çıkardı. Ardından da projeyi tamamen iptal etti. Yıllarca yapılan kazı çalışmaları sonrasında açılan tüneller ise çıkartılan hafriyatla tekrar doldurmaya başladı.



Daha önce ise İBB yönetimi tarafından M5 Üsküdar- Çekmeköy Metro Hattı'nın 2'nci etabı olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı seçimlerden sonra bir süre durdurulmuştu. İBB yönetimi 26 Kasım 2019'da kazı çalışmalarına tekrar başladıklarını duyurarak tören yaptı. Ancak aradan geçen 14 ay içinde herhangi bir çalışma yapılmayınca 15 Ocak Cuma günü saat 11.00'da İBB yönetimi aynı bölgede 2'nci tünel açma kazısı başlama töreni düzenlemişti.



İBB yönetiminin aynı yerde 14 ay arayla 2'nci kez tünel açma töreni düzenlemesine Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tepki gösterdi. Döğücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2'nci kazı başlama töreniyle bir algı sürecinin başlatıldığını ifade ederek, "Ne güzel söylemiş atalarımız: "ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz." Bugün Sancaktepe'de "2. TBM Kazı Başlama Töreni yapılan" Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli metro hattının iş bitirme süresi bin 24 gün yani 34 ay olarak belirlenmişti. Ortada laf çok, iş yok! Yeniden Başlama Töreni olarak gerçekleştirilen ilk programdan bu yana 14 ay geçti. Sözde 8 adet TBM çalıştırılacak projede 4 adet TBM 2019'dan beri bekletildi. Bir türlü sağlanamayan gerekli ilerlemeyi kamufle etmek için "

Başlama Töreni" adıyla bir algı süreci yönetiliyor" diye konuşmuştu.



'14 DAHA MI BEKLEYECEĞİZ?'

Hastane – Sarıgazi–Taşdelen-Yenidoğan aksının plan dışında mı? kaldığını soran Döğücü, "Soruyoruz! Tamamlandığında tek yönde saatte 35 bin insanımıza ulaşım imkânı sağlayacak ve bölge insanımızın sabırsızlıkla beklediği Hastane – Sarıgazi–Taşdelen-Yenidoğan aksı plan dışı bırakıldı mı? Bırakıldıysa neden? Yoksa cevap almak için bir 14 ay daha mı bekleyeceğiz? İBB'nin açılış törenleriyle gölgelediği gecikme ve başarısızlığının bedelini bugün Sancaktepe ve İstanbul halkı ödüyor. Sonuç: hüsran. Realite: başarısızlık. Sancaktepe ve İstanbul bunu hak etmiyor. Her şey çok güzel olmuyor" ifadelerini kullandı.