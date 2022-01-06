Zeytinburnu'nda Murat Keskinbıçkı'yı satırla başına defalarca vurarak öldürmüştü! Satırlı katilin son görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberi... İstanbul Topkapı'da yeşillik alanda cansız bedeni bulunan Murat Keskinbıçkı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada, yüzlerce güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu ulaşılan katil zanlısı İsmail A. yakayı ele verdi. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen İsmail A. tutuklandı. Demir parmaklıkların ardına konulan şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi'ndeki bir parkta 27 Aralık 2021 saat 05:30 sıralarında başına satırla vurularak öldürülmüş bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler cinayete kurban giden şahsın 52 yaşındaki Murat Keskinbıçkı olduğunu belirledi.

Cinayet Büro Ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



BENZER KAVGALAR ETMİŞ

Yapılan çalışmaların devamında görüntülerden parka giriş yapan şahıslar tek tek tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda parka gelen ve zaman zaman insanlarla 'ne bakıyorsun, bana mı bakıyorsun, sana gıcık oldum' gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişi olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.









VİNDE KAN İZLİ KIYAFETLER

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İsmail A. olayla ilgili sorgulandı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada bazı giysilerin üzerine kan izlerine benzer lekeler tespit edildi. Evden alınan eşyalar kan izlerinin tespiti için "Luminal" test yapılmak üzere Polis kriminal laboratuarına gönderildi. Parkta satırla işlenen vahşi cinayet akıllara Ataşehir'de hiç tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla yol ortasında katledilen Başak Cengiz cinayetini akıllara getirdi. Polis soruşturmasına göre bu olayda da İsmail A., hiç bir sebep yokken parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı öldürdü.









İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İsmail A.'nın hakimlikteki ilk ifadesinde, "Ben psikolojik rahatsızlığım nedeniyle yatarak tedavi gördüm. İlaçla tedavi gördüğüm zamanlar da oldu. Ancak bazılarında reçetenin özel yazılması nedeniyle ilaçlarımı alıp kullanamadığım da olmuştur. Ben ağabeyimin benim odamda satır bulduğu yönündeki iddiasını kabul etmiyorum. Satır benim odamın arkasında bulunan bahçede ele geçmiştir. Ben odamdan dışarı çıkmam" dedi. Ev ile ilgisi olmadığını ifade etmesinin üzerine arka bahçede bulunduğunu söylediği satırdan nasıl haberdar olduğu sorulan İsmail A., "Evdekiler genelde inşaat malzemelerini ve bunun gibi malzemeleri orada saklarlar. Bu nedenle orada olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.







(ÖLEN MURAT KESKİNBIÇKI)

"BENDE KESİNLİKLE SATIR YOKTUR"

Sorgusunun devamında satırın inşaat malzemesi olmadığı kasaplık mesleği ile uğraşanlarda bulunabileceği, kendisinin satırı ne şekilde aklına getirdiği sorulduğunda ise, "Ben diğer eşyaları orada saklıyorlar diye öyle düşündüm. Bende kesinlikle satır yoktur. Ağabeyimin neden iftira attığını bilmiyorum. Aramızda miras davası vs. gibi herhangi bir husumet söz konusu değildi. Ben olay nedeniyle ölen şahsı tanımam. Her ne kadar kameralarda tespit edilen şahsın olay günü üzerinde bulunan kıyafetler benim ikametimde ele geçmişse de bu kıyafetlerin bahçemize atıldığını düşünüyorum. Kıyafetler bana ait değildi. Bana daha önce 50-60 kişi saldırmıştı. Belki onlar kıyafetleri atmış olabilirler" ifadelerini kullandı. Kendisine saldırdığını iddia ettiği kişilerin kendisine fiziki bir zararı olmayacak kıyafetleri neden bahçeden içeri attıkları hatırlatıldığında, "Onlar beni sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum. Ben suçu işlemedim. Görüntülerde yer alan şahıs ben değilim. Hakkımda yapılan tespiti kabul etmiyorum." dediği öğrenildi. İsmail A'nın abisi Ersin A. ifadesinde, "Kardeşimin odasında satır buldum. Kimseye zarar vermesin diye çöp konteynırına attım" dedi.