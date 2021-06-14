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CHP’li Edremit Belediyesi’nden adrese teslim ihale! Şartnameye öyle talepler koydu ki...

CHP’li Edremit Belediyesi’nden adrese teslim ihale! Şartnameye öyle talepler koydu ki...
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Yerel seçimlerde vaatlerle halkı kandıran CHP’li belediyelerde her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak CHP’li Edremit Belediyesi’nde yaşanan adrese teslim ihale gündeme bomba gibi düştü. Çöp ihalesi açan belediye, şartnamede öyle taleplerde bulundu ki bazı firmalar çekilmek zorunda kaldı.


CHP'li Edremit Belediyesi'nin çöp toplama ihalesinde şartnamenin bazı firmalara göre hazırlandığı öne sürüldü, skandalı ortaya çıktı.

Edremit Belediyesi, çöp toplama ihalesini açtı. Ancak şartnamede çok enteresan taleplerde bulundu.

Daha önce görülmemiş şekilde çok amaçlı kamyonlar istenince ihaleye girmeye hazırlanan birçok firma elendi.

Edremit Belediyesi 6 aylık çöp ihalesine çıkmak için karar aldı ve davetlerde bulundu. İhale bedeli 800 bin lirayı buluyor, iddia o ki şartnamedeki bazı maddeler belli firmalara yönlendiriliyor. O maddeler kafaları karıştırdı iddialar da oldukça dikkat çekici.

Şartnamedeki en dikkat çeken ayrıntılardan biri de 2019 model ve üstü araçların istenmesi... İhale bedelinin, iki katına çıkarılması ise tartışmalara neden olan bir başka konu.

Edremit belediyesinde yapılcak 6 aylık çöp toplama ihalesi öncesi kafa karıştıran bazı iddialar ortaya atıldı.

O iddialara göre özellikle şartnamede belirtilen araçların kapasiteleri ve teknik özellikleri ile ilgili önemli oynamalar yapılmış ve belediye şartnameye olmadık maddeler koymuş.

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