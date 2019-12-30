CHP'li Battal İlgezdi'den "benzemezler ittifakı" itirafı!

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyenin 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu için "Birbirine benzemeyen 3 siyasi partiyi bir arada tutuyor, 1 partiyi dışarıda tutuyor ve seçim alıyor" itirafında bulundu.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde ana muhalefet partisi CHP, Kılıçdaroğlu liderliğinde "3 benzemez" partiyi bir araya getirmiş ve sadece AK Parti düşmanlığı üzerinden bir ittifak kurmuştu.
İLGEZDİ'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA!
Ataşehir Belediyesi'nin 5. Olağan Kongresi'nde konuşan CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi, 31 Mart'taki benzemezler ittifakını adeta itiraf etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen İlgezdi, "Bir lider düşünün, birbirine benzemeyen 3 siyasi partiyi bir arada tutuyor, 1 partiyi dışarıda tutuyor ve Türkiye'de çok önemli illerde seçim alıyor" itirafında bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.