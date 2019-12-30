CHP'li Battal İlgezdi'den "benzemezler ittifakı" itirafı! 30.12.2019 09:59

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyenin 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu için "Birbirine benzemeyen 3 siyasi partiyi bir arada tutuyor, 1 partiyi dışarıda tutuyor ve seçim alıyor" itirafında bulundu.