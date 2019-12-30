CHP'li Battal İlgezdi: CHP sayesinde meyhanelerde oturuyorsunuz 30.12.2019 09:59

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Eğer bu sokaklarda yürüyorsan, akşam meyhanede oturuyorsan CHP sayesinde, AKP'li belediyelerde meyhane yok" dedi.