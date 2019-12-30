Haberler Video Marmara adası'nda elektrik kaosu! 10 bin kişi saatlerdir elektriksiz |Video

Marmara adası'nda elektrik kaosu! 10 bin kişi saatlerdir elektriksiz |Video

30.12.2019 09:47

Balıkesir'e bağlı 10 bin kişinin yaşadığı Marmara Adası'nda saatlerdir elektrik kesintisi yaşanıyor. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy konuylu ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Narlı'dan denizin altından gelen 5 kilometrelik bir hat var. Bu hatların arızalanması nedeniyle elektrikler kesildi. Yarın netleştirip gerekli müdahaleyi yaparak ilçemize elektriği sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. İşte Süleyman Aksoy'un elektrik kesintisiyle ilgili açıklamaları...


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