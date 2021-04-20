CHP'li Barış Yarkadaş ve Oda TV futbolcuların oruçlarını açmasından rahatsız oldu!

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı. Futbolcuların oruç açması CHP'li Barış Yarkadaş ve operasyonel haberleriyle bilinen CHP yandaşı Oda TV'yi rahatsız etti.

Futbolcuların Ramazan ayında oruçlarını açması CHP'li Barış Yarkadaş'ı rahatsız etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.

OPERASYON SİTESİ ODA TV: İFTAR GÖSTERİSİ

Yaptığı operasyonel haberleriyle bilinen CHP yandaşı Oda TV farz ibadetini gerçekleştiren futbolcuların oruç açmasını hedef aldı.

Futbolcuların oruç açmasını haberleştiren Oda TV haberi "İftar gösterisi sürüyor" şeklinde servis ederek ibadete 'şov' olarak gösterdi.

CHP'Lİ YARKADAŞ: KİME GÖSTERİŞ YAPIYORSUNUZ?

Oda TV'nin haberinin ardından CHPli Barış Yarkadaş futbolcular üzerinden İslam'a saldırdı. Oda TV'nin haberini alıtılayan Yarkadaş "Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?" ifadeleriye paylaşımda bulundu.

TEPKİ YAĞDI

Barış Yarkadaş'ın ve Oda TV'nin İslam'ı hedef almasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Yarkadaş'a gelen tepki mesajlarından "Kitaptan haberin olsa İftar vakti geldiğinde Müslümanların Oruç açtığını bilirdin İslam düşmanı Barış!" ifadelerine yer verildi.

İşte o tepkilerden bazıları: