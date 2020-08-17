CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden büyük skandal: Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi

17.08.2020 13:59

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan barınağındaki evcil hayvanları ölüme terk etti. Hijyenden uzak, sağlık koşullarına riayet edilmeyen, aç ve susuz bırakılan, tedavileri yapılmayan ve toplanarak ormanlık alana atılan kedi ve köpeklerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Yetkili makamların nasıl bir işlem yapacağı merak konusu. İşte Sabah'tan Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan barınağındaki evcil hayvanları ölüme terk etti. Hijyenden uzak, sağlık koşullarına riayet edilmeyen barınaktaki görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağındaki kedilerin ve köpeklerin bakımının yapılmadığı, çoğunun hastalandığı ve barınakların temiz tutulmadığı görüntülere tepki yağdı. "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi hayvan katliamı mı yapıyor?" sorusunun sorulduğu sosyal medyada hayvanseverler tepki gösterdi.

TEDAVİ YAPILMADI, AÇ VE SUSUZ BIRAKILDI

Tedavi edilmesi gereken kedilerle dolu olan barınakta acı çeken kedilerin hiçbirinin tedavisinin de yapılmadığı hayvanseverler tarafından dile getirildi. Barınak görüntülerinde kedilerin çok zayıf olduğu, aç bırakıldığı ve hayvanların çaresizliği gözler önüne serildi. Kedilerin ve köpeklerin hijyenden uzak olan barınakta tutulması ve hiçbir şekilde sağlık kontrollerine riayet edilmemesi ve ölüme terk edilmesi bu kadar da vicdansızlık olmaz dedirtti.

BÖYLE VİCDANSIZLIK GÖRÜLMEDİ

Yaş mama verildiğinde kedilerin açlıktan mamaya saldırışı, susuz bırakılan kedilerin susuzluktan gözlerinin şeklinin bile değiştiği videolarda yer aldı. Yetkili makamların nasıl bir işlem yapacağı merak konusu oldu.

KÖPEKLER ORMANA ATILDI

CHP'li Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen'in sorumluluğunda yer alan hayvan barınaklarında da durum farklı değil… Ayrıca birçok köpeğin toplanarak ormanlık alana götürülüp uyutulduğu ileri sürüldü.





DAMLA KAYA / SABAH