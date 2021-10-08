CHP'li Ali Ercan Akpolat’ın ablası da işgalci çıktı: Adalar TÜGVA'nın alt katını kira akdi olmadan işletiyor

İstanbul Şehir Hatları ile 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haksız yere fesih kararı sonrası TÜGVA binasını CHP teşkilatı bastı. Salı günü zabıtanın da katıldığı o işgalde, vakıf malları kaçırılırken, işgal girişimi çarşamba sabahı polis operasyonuyla sona erdi.









TÜGVA'yı işgal ederek, sosyal medya hesaplarından "işgal selfie'si" paylaşan CHP'li vandalların başını çeken CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ise ablasının iskelede ruhsatsız dükkânının olduğu ortaya çıktı.

Akpolat'ın ablası Gönül Dinler'in Alem Büfe adlı hediyelik eşya satan dükkânın sahibi olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Dinler'in aynı zamanda Maltepe Belediyesi'nde CHP'den Meclis Üyesi olduğu belirtildi. Gelişme sonrası DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin de Ali Ercan Akpolat'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.





KİRA KONTRATI BİLE YOK

DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, Gönül Dinler'in, İBB'ye ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'yle kira kontratı olmadan dükkân işlettiğini söyledi ve "Ablası orada işgalci pozisyonunda. Ne kadar işgal parası ödüyor?" diye sordu. DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, şunları söyledi: "Sayın İlçe Başkanı Ercan Akpolat, 'TÜGVA komik bir para ile orayı kiraladı. Orayı işgalci TÜGVA'dan kurtaracağız' diye beyanatlarda bulundu.

Peki o TÜGVA'nın kiracısı olduğu yerin alt katında kendi ablasının dükkânı var. Ve o dükkânın da mal sahibi yine Şehir Hatları İşletmesi. Peki, o dükkân ile ilgili olarak ablasının kira kontratı var mı? Bildiğimiz üzere yok. Ablası orada işgalci pozisyonunda. Ne kadar işgal parası ödüyor? Tabii ben biliyorum da ona sorun isterseniz. Acaba orayı da işgalden kurtarmak gibi bir düşüncesi var mı? Merak bu ya."





"ONURUN VARSA İSTİFA ET"

Nail Murat Pekin, Ali Ercan Akpolat'ı istifaya da davet etti. Pekin, "Ticaret yapılamaz dediği binanın giriş katında CHP Adalar İlçe Başkanı'nın kendi öz ablası hiçbir kira akdi olmadan işgalci pozisyonu ile yıllardır hediyelik eşya dükkânı işletip, dükkânının önünde de işporta tezgâhı işletiyor. Gelinen durumda, Sayın İlçe Başkanı'nın, üzerinde az buçuk onur kırıntısı varsa, istifa etmesi doğru olandır" dedi.





İBB UTANMADAN YALAN SÖYLÜYOR

TÜRKIYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği, Adalar İlçe Temsilciliği'nin tahliye edilmek istenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) öne sürdüğü iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. TÜGVA İstanbul'un Twitter hesabından, "Tarafımıza yüklenen asılsız iddiaların aslını sizler için derledik" notuyla paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, İBB tarafından yapılan açıklamada "TÜGVA sözleşmeye aykırı olarak iskeleyi 3. kişilere devrettiği için sözleşme feshedilmiştir" denildiği anımsatılarak, TÜGVA'nın sözleşmenin imzalandığı 2018 yılında bu yana kiralanan yerin tamamını kütüphane, ücretsiz çay-kahve ikramı ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler için gençlerin hizmetine sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İBB'nin, "İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin Büyükada İskelesi'nin kesin olarak tahliyesine karar verdiğini" ifade ettiği hatırlatılırken, "Mahkemenin tahliyeye dair hiçbir kararı söz konusu değildir. Böyle bir tahliye kararı olsaydı, zaten kararın kendisi paylaşılırdı. İddia sahiplerinden 'olmayan tahliye kararını' paylaşmalarını bekliyoruz" denildi.



Hafta başında yaşanan olayda, CHP ilçe teşkilatı üyeleri, TÜGVA binasını zabıtalar eşliğinde işgal etmişti. İşgalde vakfın malları kamyonlarla kaçırılmıştı.