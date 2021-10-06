CHP'li İBB geldiği gibi gitti! TÜGVA'daki hukuksuz baskına ilişkin açıklama: "Tahliye kararı yok, olsa 1 dakika beklemeyiz"





Eminoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir günümüzü daha gençlerle birlikte harcamak varken bu zihniyetle uğraşmakla geçirdik. Ama hakkımızı sonuna kadar savunduk, savunmak zorundaydık. Olay özetle; 2018 yılında dönemin İBB yönetimiyle bir anlaşma yapılıyor ve bu anlaşmayla birlikte Adalar'da yıllardır kullanılmayan üst kat konumundaki yer tahsis değil, tamamen kiralık çalışmasıyla 10 yıllık kiralık sözleşmesi yapılıyor.

"İÇERİ GİRİP BÜTÜN EŞYALARIMIZI TALAN ETTİLER"

Şu anda 3 yıl geçti. Yeni İBB yönetimi geldikten sonra bizi buradan çıkartmak için bir süreç başlatıyor. Ama bununla ilgili hiçbir mücbir sebep yok. Bu süreç devam ederken, bununla ilgili biz haber alıyoruz maalesef Adalar'daki CHP ilçe yönetimi ve yine CHP'li İBB belediyesinin zabıtaları vakfımıza 2021 yılında yani 3. dünya ülkelerinde görülmeyecek bir manzarayla birlikte vakıf kapılarının kilitleri değiştiriliyor. Gasp, vandallık, zorbalık... Adına ne dersek diyelim. İçeri girip bütün eşyalarımızı talan ediyorlar. Biz nelerin alındığını şu anda tespit edemiyoruz. Kamyonlara doldurup bunları vakıftan uzaklaştırıyorlar, nereye götürdüklerini bilmiyoruz.