CHP’nin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sona erdi! "Varsa mahkeme kararı getirin"

CHP'nin, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde süren 27 saatlik işgalinin sona erdiği bildirildi. Adalar Kaymakamlığı'nın kararıyla Çevik Kuvvet ekiplerinin, Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve partilileri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nden çıkardığı öğrenildi.

AKBULUT: "ŞUBE İÇİNDEKİ VANDALLAR BOŞALTILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi avukat Ömer Faruk Akbulut, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ndeki vandalların boşaltığını açıkladı.

Akbulut, "Hiçbir mahkeme ve savcılık kararı olmadan faşist bir tavırla vakıf şubesine saldıran ve işgal edenler an itibari ile def edilmiştir. Şube içindeki vandallar boşaltılıp asıl sahipleri olan Türkiye Gençlik Vakfı şubesine iade edilmiştir. Varsa mahkeme kararı yada savcılık getirin!" dedi.

KERTİŞÇİ: "CHP'Lİ İBB VE ADALAR BELEDİYESİ, TÜGVA ADALAR BİNASINA SALDIRI DÜZENLEDİ!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Kertişçi de, "Adalar'da hiçbir şey yapmayan, atların nerede olduğunu açıklayamayan CHP'li İBB ve Adalar Belediyesi, bu milletin gençleri için hizmet eden TÜGVA Adalar binasına saldırı düzenlemiş! Tüm gücümüzle TÜGVA İstanbul'un yanındayız!" ifadelerini kullandı.



ATİLA: "HUKUKSUZLUĞA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila ise, "CHP'nin hukuksuzca işgal etmeye çalıştığı TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğimizin önündeyiz. CHP faşizmini yeneceğiz. Hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz" dedi.



BİR POLİS KARNINDAN YARALANMIŞTI

Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer, İBB zabıtalarının da desteğiyle dün sabah TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmiş, baskın sırasında bir polis karnından yaralanmıştı.