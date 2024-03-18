CHP'deki para sayma skandalına ilişkin soruşturmada binayı satan Ali Rıza Braka savcılığa ifade verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugün satın alındığı ileri sürülen Sarıyer'deki binanın sahibi Ali Rıza Braka adliyeye geldi. Braka, yaklaşık 1,5 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıt vermeyerek adliyeden ayrıldı.

ÜÇ KİŞİNİN İFADESİ ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşım sonrasında paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz 14 Mart 2024'te şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta ifadesini vermişti.

"BURADAN KOMPLO ÇIKARILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR" DEMİŞTİ

Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ifadesinde, söz konusu paranın 2019 yılında CHP İl Binasının satın alınmasıyla ilgili kapora ödemesi olduğunu ve binayı satın alan CHP tarafının temsilcisi olarak nakden haricen 15 milyon 510 bin lira yazılı tutanağı imzaladığını söylemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ise o tarihlerde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer tarafından CHP İl Binası için toplanan bağışların bir çanta içinde kendisine teslim edildiğini, kendisinin de bu parayı Tuncay Yılmaz ile birlikte avukatlık ofisine götürdüklerini ve çantayı teslim ettiğini söylemişti. Keleş, Özgür Nas ve binayı satan Ali Rıza Braka arasında paranın verilip alındığına dair tutanak imzalandığını, parayı Braka'nın teslim aldığını belirterek "Buradan bir komplo çıkarılmaya çalışılmaktadır. Günlerdir basın bunun alt yapısını yapmaktadır. Görüntülerde taşınmazın satın alındığı kişi ve avukat ve diğer partili arkadaşlar açık bir şekilde görülmektedir. O kadar partili insan ve mülk sahibinin bir arada olmasının başka bir sebebi yoktur. Meşru bir amaçla, partimize taşınmaz satın alınmasıyla alakalı orada bulundum" demişti.