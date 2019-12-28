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CHP'deki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı Sibel Aygün: 25 milyonu alenen istediler

28.12.2019 10:45

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesindeki 25 milyonluk rüşvet skandalının tanığı, eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün kardeşi Sibel Aygün, yaşananları canlı yayında bir bir açıkladı. Mansur Yavaş’la yaptığı görüşmeyi anlatan Sibel Aygün, "25 milyonu alenen istediler." dedi.


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