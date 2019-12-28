CHP'nin FETÖ ağzıyla konuştuğu resmen tescillendi 28.12.2019 02:18

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 buçuk yıl sonra FETÖ ağzıyla konuşmasının nedeni anlaşıldı. MİT'in ulaştığı mahrem imam, sahte MİT ajan belgesini "ben hazırladım" dedi. Kontrollü darbe mailini de CHP'ye gönderdiğini kabul etti.