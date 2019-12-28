CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 buçuk yıl sonra FETÖ ağzıyla konuşmasının nedeni anlaşıldı. MİT'in ulaştığı mahrem imam, sahte MİT ajan belgesini "ben hazırladım" dedi. Kontrollü darbe mailini de CHP'ye gönderdiğini kabul etti.
CHP'nin FETÖ ağzıyla konuştuğu resmen tescillendi28.12.2019 02:18
- CHP'nin FETÖ ağzıyla konuştuğu resmen tescillendi
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