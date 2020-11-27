CHP'de skandal kabul: Terör destekçisi TTB Başkanı Fincancı ve heyeti Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletin bütün tepkisine rağmen teröre destek veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve heyetini kabul etti. Uzun süren görüşmenin ardından Fincancı'ya CHP bayrağı altında, CHP kürsüsünde basın açıklaması yaptırıldı.

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