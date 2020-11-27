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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle görüştü
27.11.2020 10:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımının düşük olduğunu bildirdi.



Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.



İLAÇ KULLANIMI DÜŞÜK, HASTANEYE YATIŞLAR ARTIYOR"
Bakan Koca, "Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle on-line toplantıda salgının seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin paylaşımı;

Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor. pic.twitter.com/3ophGyWR52

&mdash; Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2020

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