Gaziantep'de 17 yaşındaki komşusu tarafından bıçaklanan Muhammed öldü

Gaziantep'te konuşmak için kendisini çağıran 17 yaşındaki komşusu tarafından bıçaklanan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Muhammet Furkan Ağtaş, konuşmak kendisini çağıran S.B. (17) isimli komşusu olan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrası Muhammet Furkan Ağtaş bacağından ağır yaralanırken saldırgan ile yanındaki şahıslar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağtaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı S.B. isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Katil zanlısının işlemleri ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

