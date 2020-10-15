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    • 15.10.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan yönetimine sert tepki: Tabip değil terör destekçisi

    Başkan , yönetimine sert çıktı: Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Teröristten bu beklenir mi?

    Tabip değil terör destekçisi
    Başkan , AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Bakanlığı'na Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın getirilmesine tepki gösterdi:

    NE zamandan beri terörle iç içe olanlar Türk Tabipler Birliği (TTB) gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir.

    BİZ bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? TTB içindeki 'Türk' ifadesi zaten bunlara yakışmıyor, onlar zaten nefret ediyor. Bu imtiyazı onlardan almalıyız...

    TTB, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça 'ya aykırı faaliyet içindedir. Her şeyden önce bu meslek kuruluşlarının yönetimi, söz konusu meslek mensuplarının tamamını temsil etmekten uzaktır.

    ÇOKLU BARO SİSTEMİ'NDE yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı olarak da çalışmayı başarılı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum.

    ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan, Rus lider Putin ile konuştu. Erdoğan, topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran 'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirtti. 'nin bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.



    ERMENİSTAN'DA RUS SİLAHI
    Başkan Erdoğan, Azerbaycan'a destek olacaklarını söyledi. "ABD--, oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. 30 yıldır bir müzakere sürer mi? Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız. Siz Rusya'dan, Fransa'dan Ermenistan'a gelen silahları neden konuşmuyorsunuz?" dedi.



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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Türk Tabipler Birliği yönetimine sert tepki: Tabip değil terör destekçisi