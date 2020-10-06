MHP lideri Bahçeli "kapatılsın" demişti... Türk Tabipleri Birliği'nin yeni yönetimi terör yuvası gibi





TABİP ODASI VER DERNEKLERDEN FİNCANCIYA TEPKİ: BİZİ TEMSİL ETMİYOR

23 tabip odası ve derneği, Fincancı'nın başkan seçilmesine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı'nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.