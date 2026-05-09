Özgür Özel kontrolü kaybetti: Gerekirse boşa kocanı
CHP’de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği söylentisi Genel Başkan Özgür Özel’in ayarlarını bozdu. Kendi partilileri tarafından projeleri engellenen ve ailesine edilen küfürlere sessiz kalındığı için gemileri yakan Köksal’ı durduramayan Özel, canlı yayında ilginç bir çıkışa imza attı. Köksal'a ulaşamadığını ancak daha önce yaptığı konuşmada "Gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma" dediğini söyledi.