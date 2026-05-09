Ankara'da tır şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Olay, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Ankara istikametine doğru giden tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu, tırda bulunan bir kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı edinilen bilgiler arasında yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.