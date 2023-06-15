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CHP'de 'medyatik' kaos! Kemalciler ve Ekremciler birbirine girdi: Merdan Yanardağ'dan Fatih Portakal'a bombardıman

CHP'de 'medyatik' kaos! Kemalciler ve Ekremciler birbirine girdi: Merdan Yanardağ'dan Fatih Portakal'a bombardıman
15.06.2023 01:44 - Son Güncelleme: 15.06.2023 02:46

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28 Mayıs'taki hezimet CHP'nin ayarlarıyla oynadı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti, Kılıçdaroğlu ise 'bu geminin kaptanı benim' diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İkili arasındaki gerilim CHP medyasını da Kemalciler ve Ekremciler olarak kutuplaştırdı. Ekremci medyada Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yayınlar baş gösterdi. Bunun üzerine Bay Bay Kemal 'Satılık kalemler' çıkışına imza atarak sert tepki gösterdi. Bu duruma içerleyen Fatih Portakal, "Boş bir cümle... Pişkinsin Kılıçdaroğlu, kusura bakarsan da bak!" dedi. Portakal'a yanıt Merdan Yanardağ'dan geldi. Yanardağ, "Konforlu yerlerden konuşup ahkam kesmeye kalkmayın bizleri kastediyorsanız da ağzınızı çalkalayın" dedi.

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