CHP'li İBB'de değişmeyen manzara: Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

CHP'nin işbaşına geldiği günden itibaren toplu ulaşımda felaketlerle birlikte İBB'nin, kaza, yangın, arıza listesine bir yenisi eklendi. Başakşehir'de İETT otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki bariyerleri kırıp 7 metre yükseklikten alt yola düştü. Otobüsün boş olması olası bir facianın önüne geçerken otobüs sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü kursunda iki yıl ağır vasıta sürüş eğitmenliği yaptığını anlatan bir vatandaş, İETT şoförlerinin kurallara uymadığını ve çok hızlı araç kullandığını öne sürdü.